AIT讚美台貿易協議　強化美國半導體供應鏈

台美關稅談判底定，AIT表示，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。（照片：AIT臉書） 中評社台北1月16日電／台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、投資與信保各2500億美元等成果。對此，美國在台協會（AIT）16日在臉書發文表示，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作機會，並鞏固“國家安全”。該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。



另根據美商務部長盧特尼克接受CNBC專訪表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



AIT指出，根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、“國防”科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。



除此之外，AIT也指出，該項協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易，包括：



一、對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，最高不超過15%。



二、對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國《232條款》關稅，最高不超過15%。



三、美國將對學名藥、其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0%的對等關稅。



四、未來對台灣半導體適用的《232條款》關稅，將對投資美國的台灣半導體製造商給予獎勵。



五、在核准的建設期間內，正在美國新建半導體產能的台灣企業，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳《232條款》關稅；超過配額的進口，則適用較低的優惠《232條款》稅率。



六、已完成在美國晶片建設計劃的台灣企業，仍可規劃產能最多1.5倍的進口而免繳《232條款》關稅。



最後，AIT也附上完整事實說明（fact sheet）英文全文，民眾亦可參考美國商務部網頁。