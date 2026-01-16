李威穎：關稅底定後還有匯率　傳產壓力大

高雄市工業會總幹事李威穎。（中評社 資料照） 中評社高雄1月16日電（記者 蔣繼平）台美關稅談判確定，工業總會點出匯率議題、產業結構失衡等隱憂。高雄市工業會總幹事李威穎向中評社表示，關稅後面的追兵就是匯率，美國未來一定用貨幣貶值來稀釋自己的美債，美元貶值，等於台幣升值。科技產業比較不怕匯率，因為有競爭力，但是對傳統產業來說，傷得比較重。



高雄市工業會1975年成立，會員有中鋼、中油、中石化、台電、光陽、盛餘等大中小型工廠（公司）約500家，會員代表來自企業界負責人與高階主管共1200人。



台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。不過，工業總會16日點出匯率議題、產業結構失衡2大隱憂，提醒政府後續政策仍須審慎因應。



對此，李威穎表示，所謂關稅外溢風險就是傳統上講的“非關稅貿易障礙“，不是用課關稅的來方式懲罰，而是透過行政程序等手段，譬如說，中美貿易競爭關稅談判，若不採購美國大豆，什麼都不用談，中方是用大豆交換，台灣則用台積電去換。



李威穎表示，“非關稅貿易障礙“以後應該會變成常態，原因在於，若美國經濟很好不須用這種方式去做，顯然美方一定有其困難，在可預見的將來會越來越多。



其次，李威穎表示，很多人在講說台灣2025年經濟成長率高達7%，但問題是都是在IC產業正成長，其他產業可能是負的，這不是容易解決的問題。因為失去競爭力的產業，用政府力量補貼，以台灣經濟情況是否有辦法做到會是個問題。

