王信文：美國爭晶片自主　台灣失去優勢

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月17日電（記者 方敬為）美台關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，但須對美投資半導體等產業5000億美元。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，美國的戰略目標顯然是確保晶片自主，尤其是先進製程在地化，根據美國商務部長盧特尼克的說法，終極目標是取得台積電先進製程4成產能，台灣的半導體產業恐怕失去領銜優勢。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、全球管理暨服務科學評論主編。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職。



美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的營運加碼5000億美元資金。商務部長盧特尼克接受媒體專訪時表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



針對台美關稅談判確立，台灣將付出對美投資5000億美元代價，王信文表示，這項舉措對台灣而言，短期內可能在經貿壓力能夠獲得舒緩，中長期而言，對台灣的整體經貿與安全恐怕產生負面因子，因為這不只是單純的商業活動，而是一場涉及技術、人才流動與“矽盾”存歿的過程。



王信文指出，美方不僅要求設廠，更設下了具體的量化指標與分潤期望，這顯示出美國意圖透過“去風險化”策略，建立具備高度韌性的本土供應鏈，以防範地緣政治衝突導致的晶片斷供。



他說，在關稅壓力的現實考量下，台灣不僅得拿出資金，先前更傳出還要替美國訓練技術人才，從盧特尼克的說法來看，台灣後續要輸出技術與人才的可能性並不低。短期內，雖然台灣工程師赴美歷練能提升國際視野，且台積電的戰略地位將獲全球矚目，但隨之而來的管理挑戰不容忽視。



王信文提到，美國高昂的營運成本勢必壓縮台積電的生產毛利率，迫使台積電調漲價格，這可能導致輝達（NVIDIA）等大客戶尋求替代方案，甚至激發Google、特斯拉等巨頭加速自研晶片的進程。此外，台美職場文化的巨大差異，如責任制與工會文化的碰撞，以及人才被競爭對手挖角的風險，都將是台積電在美營運必須克服的“水土不服”。

