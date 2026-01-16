藍今協調台中市長人選破局　江啟臣表達遺憾

“立法院副院長”江啟臣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組今日中午就台中市長選舉提名，邀集爭取提名的黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔2人進行協調，前後時間歷經2個多小時，但雙方仍無法達成共識，江啟臣會後受訪時表達遺憾，他強調希望本月底前就能產生人選。



江啟臣說，台中地方基層都感到焦慮不安，台中市長盧秀燕也希望在本月底前確定人選，他贊同並支持這個方向，至於要用哪一種公平、公正的方式，他都尊重黨中央的安排。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取獲提名參選。黨中央今天中午邀集雙方協調。



經協調2個多小時結束後，江啟臣出面受訪表示，吃飯加上談話交換意見的時間，所以比較久，他在會中表達地方基層對於台中市長人選尚未底定，都感到焦慮不安，並期待黨中央趕快確定人選。



面對媒體追問是否贊成舉辦初選？江啟臣說，自己表達的是基層希望產生人選的時間，至於本月底前要採用哪種方式來決定人選，就由黨中央做安排。



至於下次協調時間以及是否可能舉辦初選？江啟臣強調，今天會中沒有決定，但只要黨中央認為是公平、公開的方式，他都沒有意見。江也再次強調，不能再一直拖下去，希望本月底前就能確定人選，才能符合基層支持者的期待，要請黨中央再“多加努力”。



楊瓊瓔則透過電話向媒體表示，雙方只是對於初選機制還未有共識，希望透過第二次協調來達成。