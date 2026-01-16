韓國瑜力推雲林茂谷柑　呼籲支持農漁民

韓國瑜16日出席“雲林好禮揪柑心”茂谷柑推廣記者會，“立委”們共襄盛舉，一起推廣雲林茂谷柑。 (照:“立法院”提供) 中評社台北1月16日電／“立法院長”韓國瑜今天上午出席“雲林好禮揪柑心”茂谷柑推廣記者會，韓國瑜在致詞時表示，政府有個問題，太多的注意力都在台積電、動不動就是半導體，台灣雖有四大驕傲，但大家的注意力永遠都是台積電、永遠都是半導體、永遠都是高科技、永遠都是上市公司，但在這之外，台灣還有傲人的醫療、傳統產業、農漁民產品等，呼籲眾人購買台灣農產品，支持農漁民。



韓國瑜致詞時首先表示，今天看到雲林茂谷柑就知道過年快要到了。他提及，茂谷柑緣起於1971年一位台大教授自美國引進台灣，茂谷柑代表著新年吉祥如意，它皮薄、汁多、對養顏美容效果也非常的好。他也感謝在場“立委”體恤農民的辛勞，常透過“立法院”這個平台，把家鄉農民、漁民、畜農等各種辛苦的產品推銷到各地，同時呼籲大家多多來採購在地農漁產品。



韓國瑜談到，政府把太多注意力放在台積電等高科技半導體產業，卻常忽略台灣還有許多令人感到驕傲的產業。其一是醫療，台灣進步的醫療技術和裝置，是全亞洲頂尖的；其二，台灣的傳統產業，從大家身上穿的衣服、鞋子、襪子、帽子，到日常使用的刀叉、運動器材、高爾夫球杆、乒乓球、棒球、籃球、躲避球等等用品，甚至包括禿頭用的假髮，台灣都是世界第一，但這些產業卻時常嚴重被低估；第三，是農漁產品，他舉例曾到香港做過調查，全香港有700萬人口，25%的進口水果來自日本，僅有4%來自台灣，沒有能讓香港人瞭解到台灣優良的水果，實在可惜，政府應該大力來協助推銷。



韓國瑜呼籲，大家要全力給台灣最辛苦的農漁民朋友們一個機會，讓他們辛苦耕耘可以獲得穩定的收入，可以養家餬口及教育下一代。他也特別向國民黨“立委”張嘉郡致意，讚許她每次都盡心盡力把雲林最好的農產品推銷各地，並祝福所有的農民朋友、漁民朋友，新的一年收穫滿滿，所有台灣民眾新年快樂，馬上幸福。