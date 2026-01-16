王鳳生：台晶片產能外移是表象　美要的更多

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 資料照） 中評社高雄1月17日電（記者 蔣繼平）針對台美關稅談判定案，美國要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國。高雄大學榮譽講座教授王鳳生向中評社表示，過去半導體投資意義在於在哪生產，AI時代則是在哪做決策與整合，美國除推動半導體投資回流，更重建以AI應用為核心的技術整合生態系，台灣該緊張的是這裡，到時產業優勢將面臨結構性挑戰。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，研究領域為國際政治經濟與戰略貿易政策。也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。



美國商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



對此，王鳳生表示，近年來，美國推動半導體投資回流，表面上聚焦於製造能力與供應鏈安全，實際上卻同時將AI、雲端運算、高效能運算（HPC）納入整體戰略。意味著，投資目的不僅是複製既有產能，而是重新建立一個以AI應用為核心的技術整合生態系，這正是台灣必須高度警覺之處。



王鳳生表示，現在一個更根本的問題正浮上檯面，如果全球半導體競爭已正式進入AI驅動的新階段，是否還可用過去“產能配置”的框架，來理解未來的競爭？這點答案恐怕是否定的。