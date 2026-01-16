李登科：美要伊朗政權倒台三策略　但不容易

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）針對伊朗政局，政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，伊朗現在局勢內外交迫，主要是經濟問題激起反政府示威遊行，內部沒有重要輸出品，外部又遭美國經濟制裁，即便石油便宜賣也沒人買，才嚴重到反政府遊行要求最高領袖哈米尼下台，這是過去少見的。



李登科說，美國要讓現在的伊朗政權倒台，可以觀察幾個點：一、斬首戰術成功。二、全民揭竿而起。三、策反軍事政變。但這些都不容易，無論是軍事或宗教兩大系統，伊朗政府都掌握得非常嚴實。反政府示威遊行也不太可能跟美國站在一起，伊朗在1979年引發伊斯蘭革命，與美國利用前國王巴勒維剝削伊朗經濟有關，伊朗人民已仇視美國數十年。



伊朗國內動亂從2025年12月底開始已連續數周，示威活動不斷擴大，成為伊朗40多年來最嚴重的政治危機。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。



“伊朗目前政局內外交迫，面臨的危機比去年6月與以色列爆發衝突還嚴重。”李登科指出，2025年6月13日以色列對伊朗發動攻擊，當天晚上伊朗向以色列發射超過150枚彈道飛彈及逾100架無人機作為回應，當時還只是外部壓力，10多天就結束了，但此次伊朗政局動盪還面臨著內部威脅。



李登科說，從12月底至今的反政府抗議遊行到現在還沒結束，且死傷慘重，甚至有人估計傷亡超過6千人、逮捕高達數萬人，這是數十年來未見的。伊朗1979年伊斯蘭革命成功後至今，雖有數次反政府示威遊行，但沒有像這次那麼嚴重。而此次反政府遊行之所以嚴重，在於經濟太差，民以食為天，影響到社會各階層。