宜蘭藍軍協調順利　內參民調2月底產生人選

藍委吳宗憲（左）與宜蘭縣議長張勝德（右）握手。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組今日下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集爭取提名的國民黨“立委”兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德2人進行協調。會後兩人在副主席兼秘書長李乾龍和宜蘭縣黨部主委林明昌陪同下一同受訪，強調協調氣氛一片和諧，兩人有共識，以內參的全民調為依據，在2月底前決定出人選，未出線的人就全力協助提名人，打贏宜蘭這場選戰。



林明昌也緊握吳宗憲和張勝德的手，一同高呼國民黨加油，營造團結氣氛，吳、張兩人也在媒體前握手致意。



宜蘭縣長選舉部分，國民黨有現任議長張勝德、“立委”吳宗憲2人爭取黨提名，其中，張勝德是上屆議長張建榮之子，地方實力雄厚。而吳宗憲是不分區“立委”，責任區為宜蘭，他上任後也積極在經營宜蘭地方，獲得不少好評。



民眾黨已徵召縣黨部主委陳琬惠，接下來藍白合最終人選，必須看兩黨黨中央的協商機制。民進黨則已宣布徵召律師、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。



吳宗憲受訪時強調，宜蘭縣就是這次藍營提名協調的“模範”，今天協調會中一片和諧，“沒有人血壓高或講話大聲”，而且他與張勝德至今也從未攻擊過彼此。



吳宗憲指出，協調會上達成多項共識，雖然今天沒有協調出確定人選，但有就協調機制達成共識，確定以內參的全民調為依據，雙方對此結果都很滿意，下周第2次協調時就會確認執行民調的機構、民調時間以及民調題目等細節，預定2月底前完成民調。



張勝德則說，他與吳宗憲是“合作伙伴”，不是對手，未來就以全民調結果來決定由誰出線，至於民調辦理時間黨部這邊會再確認，而且民調會有對比與互比的方式。