藍批綠關稅談判結果　是掏空台灣的糖衣砲彈

台美關稅談判底定，國民黨批，掏空台灣，全民買單。（照片：國民黨臉書） 中評社台北1月16日電／台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等結果。中國國民黨16日在臉書發文痛批，對美關稅拍板，民進黨政府所謂“爭取到15%關稅”的結果，實則是黑箱談判、掏空台灣的糖衣砲彈！



國民黨表示，日本GDP超過4兆美元，投資金額約5000億美元，韓國GDP1.7兆美元，投資金額約3500億美元，台灣GDP僅約0.8兆美元，卻花5000億美元（約16兆台幣）投資，承擔金額超過6成GDP！



國民黨強調，不僅如此，關稅還有三大問題：



1.民進黨政府承諾跳票



民進黨政府曾說不會答應“晶片產能五五開”，美國商務部長卻打臉指出：“至少40%產能將移往美國”！



2.供應鏈外移、信保壓榨台灣中小企業



高達2500億美元的信用擔保，本該協助台灣中小企業紓困轉型，如今成了大企業赴美的催化劑，不僅替供應鏈外移按下加速鍵，更衝擊台灣百工百業！



3.MOU黑箱，規避“國會”審查



政府選擇簽署MOU（備忘錄）而非正式條約，一旦美方態度改變，關稅結果可能又翻盤，屆時台灣的優勢產能早已喪失！



國民黨嚴正指出，請賴清德負起責任向民眾清楚報告，並將簽訂的協議、MOU與承諾等送到“國會”接受透明審查，請民進黨不要拿“國家”未來換短期數字，更不能讓民眾及下一代付出慘痛代價！