陸委會：兩岸交流相當頻繁　往來人次沒減少

賴清德去年3月定調中國大陸為境外敵對勢力，兩岸參訪團有沒有減少？陸委會副主委梁文傑16日表示，兩岸來往交流還是相當頻繁，數字並沒有減少。



梁文傑說，商務交流部分，2024年為6萬1185人次，2025年1月至11月就有6萬5979人次，依然是增加的；陸生來台研修部分，2024年有2296名陸生，2025年有3083名陸生；其他各種活動也有雙北世界壯年運動會、龍舟文化交流、電腦與通訊安全研討會等，其實兩岸來往還是相當頻繁。



陸委會16日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，近來有台灣人民赴俄羅斯旅遊，辦了中國大陸一次性邊境旅遊護照，最後導致台灣戶籍被取消，陸委會如何看待此類問題？



梁文傑表示，最早的案例是在2017年出現，也是民眾委由旅行社代辦，依照法律規定不能同時擁有“中華民國”、中華人民共和國的身份，但我們比較希望是嚴懲旅行社，發展觀光條例中，若有傷害“國家”利益等，可以罰款，最嚴重則可以停牌，奉勸台灣各旅行社不要再做這種事。



梁文傑說，至於個人，則必須忍耐短暫的身份轉換的不便，再次提醒台灣民眾，類似的事情不要做，即便是一次性護照，依然是護照，若被查到就必須忍受這樣的不便，也希望若有類似案例，可以把代辦的旅行社告訴政府，我們將對旅行社做出最嚴厲的懲罰。