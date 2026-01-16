戴錫欽：蔣萬安輔選外溢效果是大選指標

台北市議會議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽16日接受媒體人黃光芹“品觀點－觀點芹爆戰”專訪。（截自“觀點芹爆戰”YouTube直播畫面) 中評社台北1月16日電／年底即將迎來九合一選舉，台北市議會議長、中國國民黨北市黨部主委戴錫欽說，蔣萬安能見度極高，具備拉抬其他縣市選情的能力，認為蔣萬安在年底選舉黃金周，是否會被綁死在台北市或有餘力到外縣市輔選，其“外溢效果”除了被視為2028年大選的前哨觀察指標，也是觀察黨內明日之星的重要指標。



戴錫欽今天接受媒體人黃光芹“品觀點－觀點芹爆戰”專訪指出，2026縣市長選舉“藍白合”是重點，但藍白對於如何整合卻有不同想法，相較於國民黨認為整合“越早越好”，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同。他強調，民眾黨的想法、需求國民黨都予以尊重，但如何找到彼此最大公約數，考驗兩黨領導人智慧溝通。



新北副市長劉和然或北市副市長李四川誰披藍營戰袍參選新北市長，還待協調，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧已勤走地方，戴錫欽坦言，李四川民調確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小中。



戴錫欽表示，縣市年底選舉愈早整合愈好，讓藍白共同推薦、支持勝選最高人選，新北市長這戰，他幾周前跟黨中央初步交換意見，劉和然、李四川整合後，再跟民眾黨整合。



戴錫欽強調，對藍白合很有信心，各縣市也不太會三腳督。當然希望整合最強人選，但是整合太晚，會錯失勝選機會，地方會無奈焦慮，例如整合過程中被綠營挖牆腳，都有可能發生，李四川目前確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小。



戴錫欽說，蔣萬安能見度極高，其表現不僅影響台北市的議員與里長選舉，更具備跨出台北、拉抬其他縣市，如南台灣或有選情危機的地區的縣市長與議員選情的潛力，其“外溢效果”強大，盼蔣萬安利用影響力說服更多中間選民。



他認為，蔣萬安最終在年底的選舉黃金周，是否會被“綁死在台北市”或有餘力到外縣市輔選，其外溢程度、影響力不僅是觀察藍綠間的競爭、2028年大選的前哨觀察指標，也是觀察黨內“明日之星”的重要依據。