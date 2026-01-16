陸委會：金門不具自貿區條件　有洗產地風險

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨籍“立委”陳玉珍推動《離島建設條例》修法，讓金門可設立自貿區，陸委會副主委梁文傑16日表示，金門不具備自貿區的條件，因為金門腹地小，港口無法停泊國際大型貨輪。若金門成立自貿區，貨與原料必然是從大陸進來，加工出口，就很可能會有洗產地的風險。



至於賴清德13日任命前“立法院長”蘇嘉全出任海基會董事長，梁文傑表示，海基會從設立以來歷任董事長都有很豐富的政治經濟歷練，尤其現在兩岸關係比較緊繃，所有到海基會任職，或是來陸委會任職的人都一樣，都不是來做官的，而是來面對問題、解決問題。



賴清德去年5月就職後，已歷經李大維、鄭文燦、許勝雄（代理）、吳豊山四位海基會董事長，如今即將迎來第五位，如此頻繁更替為歷任執政者所罕見。



陸委會16日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，中國國民黨籍“立委”陳玉珍提案修《離島建設條例》，增訂離島縣政府得於指定區域設置離島“自由貿易示範區”，並稱自己是福建人、不是台灣人。



梁文傑表示，金門腹地小，港口無法停泊國際大型貨輪，若金門成立自貿區，貨與原料必然是從大陸進來，加工出口，就很可能會有洗產地的風險，也就是把大陸的產品變成金門產品、台灣產品出口到其他國家。



梁文傑說，任何事情都可以討論，但有些事情的難題非常明顯，金門港並不像台中港、台北港，貨與原料大部分由其他國家來，金門不具備自貿區這樣的條件。



梁文傑認為，至於陳玉珍說自己是福建人，他沒有意見，確實“中華民國”還是有福建省。