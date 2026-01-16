台中購物節抽獎　幸運兒花7千元抱回千萬房

盧秀燕笑說“市長的電話”已成為全民最期待的來電。（台中市政府提供） 中評社台北1月16日電／2025台中購物節壓軸大獎、位於北屯10期的“均福匯”好宅16日由中國國民黨籍台中市長盧秀燕抽出，得獎的幸運兒為家住南屯區、從事服務業的黃姓男子。黃男淡定接電話說，消費新台幣7457元，忘了購買什麼物品。至於抽到房子如何使用，他還要再想一想。過一會兒，他回過神來，才“啊啊”二聲，確定自己中了一棟房子。



台中購物節最大獎壓軸好宅，為北屯區10期核心地段的大樓建案“均福匯”，房價近千萬元，附贈輕裝潢及車位，交通條件優越，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。位於2樓，挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，深受首購族、小家庭與新婚夫妻關注。



中獎的黃姓男子稍早接到盧秀燕電話，盧問他是否知道為何打電話給他，他突然想起，問“是購物節嗎”？盧秀燕要他猜“中什麼獎”？他答，頭獎喔？房子嗎？雖然得知自己中大獎，他口氣淡定，也沒太過激動。他知道自己有消費，但忘了購買什麼物品，要看一下發票。至於抽到房子如何使用，他說，還要再想一想。



盧秀燕說，台中購物節已邁入第七屆，送出第七棟價值千萬的好宅，目的是拚經濟、拚經濟再拚經濟。去年受美國關稅影響，民眾緊縮荷包，她原本很擔心影響台中購物節，在6國駐台代表強力助攻、店家熱烈響應與民眾熱情參與下，這屆消費登錄金額高達374億元，創下歷屆新高並蟬聯全台第一，平均一天消費登錄金額超過6億元。



盧秀燕指出，據統計，本屆購物節預估將帶動全台經濟產值高達760億元，提振台中的經濟活力與百工百業。此外，“台中通TCPASS”APP下載量已正式突破310萬次，強強聯手的數位治理資源也榮獲多項國際大獎肯定。



經發局說明，本屆購物節積極開展國際化宣傳，舉辦日本“宮崎日”與“友邦”“馬紹爾”機票專屬抽獎，以及“泰國國慶日”及“菲律賓聖誕節”等慶典活動宣傳，成功帶動外籍參與人次成長達58%。同時，市府精準照顧在地微型經濟，“收據專屬抽”登錄金額破16億元，較前屆成長近5000萬元，讓小攤商、小店家都非常有感。



經發局表示，外縣市消費同樣亮眼，彰化、南投與全台各縣市民眾熱情參與，總登錄金額破64億。其中彰化縣消費登錄更達19億元，顯示台中購物節已成為全台民眾引頸期盼的年度慶典。



經發局提及，本屆店家覆蓋率更是全台第一，共有26萬家店全城參與，提供超過3萬項優惠。盧秀燕強調，台中購物節不只是消費，更是整座城市的節慶經濟展現，誠摯邀請全台灣的朋友，在購物節之後持續關注並參與“台中Hi8全城開趴”系列活動，感受這座城市一年四季不停歇的慶典經濟魅力。

