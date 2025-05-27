吳大任示警　巨額對美投資增台金融體系風險

中央大學經濟學系教授吳大任。（中評社 資料照） 中評社桃園1月17日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判底定，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。中央大學經濟學系教授吳大任接受中評社訪問表示，台對美關稅談判想得不夠周全，嚴重輕忽台灣金融壓力可能帶來的影響，讓台灣金融體系風險大增。



美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的營運加碼5000億美元資金。商務部長盧特尼克接受媒體專訪時表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，曾擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，現任台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授。



吳大任強調，這次台美關稅談判並未仔細評估可能對台灣金融體系所造成和衝擊，若台灣在美國總統特朗普未來3年任內要投資2500億美元，等於平均一年至少就要投資800多億美元，這對台灣金融體系恐會造成龐大壓力，也可能會因此產生排擠效應，壓縮本土企業的融資空間，這是整個台美談判過程中，比較沒有被注意到的部分。



他指出，美國商務部公布台積電要加碼投資5000億美元，這跟“行政院”的認知確實好像有些差異，而若以“行政院”公布的版本來看，台灣廠商必須自主投資2500億美元，但有些廠商可能會跟銀行進行融資，所以還是有可能會跟政府信保的2500億美元重疊，因此他預估真正赴美投資的金額至少應該3000億美元到4000億美元之間跑不掉。



吳大任提到，以韓國和美國談判為例，韓國想得就比較周全一點，美國雖然要求韓國必須投資3500億美元，但有1500億美元是在造船的部分，至於另外2000億美元的部分，韓國承諾的是每1年200億美元的額度，分10年來進行投資，因為韓國當時就認為，若一下子對美國進行太大金額的投資，韓國的金融體系可能會無法承受。