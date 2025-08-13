吳大任：台經驗難在美複製　怎麼死都不知道

中央大學經濟學系教授吳大任。（中評社 資料照） 中評社桃園1月19日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判15日底定，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果，台灣4成半導體產能需移往美國。中央大學經濟學系教授吳大任接受中評社訪問表示，從台灣過去70幾年來在美國投資僅有500多億美元就可看出，台灣經驗無法在美國複製，到時候不要連自己怎麼死的都不知道。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，曾擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，現任台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授。



吳大任強調，根據統計，過去70幾年來，台灣赴美投資的金額才500多億美元，這就證明美國本來就是一個不適合製造業的生產環境，因為台灣和美國在包括法律、制度與文化等各方面差距太大，所以“台灣經驗”根本就無法複製到美國去，如果各種配套措施沒到位，到時候連自己是怎麼死的都不知道。



他指出，企業若赴美投資，除了資金要到位，人才也必須過去，但這些人才未來到美國後，若有美國企業願意出2倍甚或更高的薪水，這些人才難保不會被挖角走。而技術是跟著人才在移動的，例如英特爾（intel）若提出很好的條件，甚至把台積電整個團隊都挖角過去，這都是很有可能會發生的事情。



吳大任說，就他所知，輝達（NVIDIA）因為要在台灣設置研發中心，也需要大量的人才，所以就把台積電整個團隊給挖角走。更何況現在這些台積電工程師人是在美國，而英特爾又是美國政府所大力扶持的產業，如果英特爾真的要挖角這些到美國工作的台積電工程師，美國政府也一定會支持，到時就算台灣要擋也擋不住。



吳大任認為，這些都不是不可能會發生的事情，既然台灣現在要赴美進行大規模投資，就應該把所有的可能性都想過一遍，這樣各種配套措施才會比較完整，否則到時候連自己是怎麼死的都不知道。大家不能只站在台灣的觀點來看世界，因為畢竟美國包括法律、制度與文化等各方面，跟台灣的差距真的非常大。