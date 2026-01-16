雷倩：美國還沒把台灣全掏空是顧忌中國大陸

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）台美關稅談判定案，台灣輸美關稅15%，不疊加，但美國要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國。對此，中華婦女聯合會主任委員雷倩向中評社表示，台灣對美的關稅談判重點根本不在稅率能降為多少，而是台灣要讓到什麼程度，完全是在美國予取予求的條件之下。



雷倩認為，美國唯一的顧忌就是，“台灣是中國的核心利益中的核心，中國不讓”，否則的話在美國眼中，台灣算什麼，叫台積電來就必須要來，叫台灣增加投資，就要增加投資。所以因為中國不讓，而讓台灣對美國還產生一定程度的安全網，否則今天的結果會更嚴重。



雷倩為美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席，長期觀察國際政治與經貿議題。



美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的營運加碼5000億美元資金。商務部長盧特尼克接受媒體專訪時表示，目標是在美國總統特朗普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。



雷倩接受中評社訪問時指出，台灣在美中戰略競逐下，早已被美國視為一個“節點”，而且是“百分之百可以掌控的節點”。在這前提下，不論執政或在野，實際上都被迫以迎合美國要求為政治現實基礎，否則就可能面臨美方施壓，甚至出現政權被替換的風險。



雷倩說，這種情況在台灣政治圈並不陌生，外界經常聽到“沒有美國點頭就選不上”、“美國不支持就會被邊緣化”的說法。所以，無論是經濟還是軍事層面上，美國對台灣的要求，往往都不是協商，而是指令式安排，台積電被要求赴美投資，就是最明顯的例子。



她強調，所以這次台灣對美談判的關鍵，從來不在於關稅數字，而在於“讓到什麼程度”。如果把焦點只放在關稅從20%降到15%，卻不去計算為此付出的代價，那就是刻意避談真正的成本。因為當台對美市場全面開放、巨額對美投資、持續加碼軍購，這一連串讓步之後，台灣經濟體還剩下什麼，才是應該被攤開來算清楚的問題。