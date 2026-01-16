中評關注：盧秀燕不沾鍋　藍台中提名協調破局

楊瓊瓔（左）、江啟臣（右）爭取參選台中市長，盧秀燕態度引關注。（中評社 資料照） 中評社台中1月19日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨16日邀集表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔協調，但雙方各持己見，協調破局，引發台中藍營焦慮。基層傳出希望“藍營一姐”、台中市長盧秀燕出手協調的聲音。下屆市長能否成功交棒，直接影響盧秀燕未來發展，她是否作為，值得觀察。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由綠委何欣純出戰，國民黨方面卻出現“姊弟之爭”，江啟臣、楊瓊瓔都勤跑基層爭取提名，黨中央在16日進行首次協調，由秘書長李乾龍主持協調會，但在歷經近2小時的協商，雙方仍無共識，宣告破局。



據了解，國民黨中央傾向循“台南模式”，以內參民調定奪，但楊瓊瓔不同意，表達希望辦理公開初選。黨中央憂心辦理初選恐怕增加黨內競爭，不力後續整合，可是由於各方意見僵持不下，無法共識，只好擇期二度協調。先前盧秀燕呼籲本月底定案的目標，看來是無法如願。



藍營台中市長提名協調破局，引發台中藍營焦慮，由於市長人選未定，市議員選將的提名時程也跟著遞延，尤其是有對等待初選的新人而言更是著急，基層開始盼望盧秀燕出手協調。



不過，盧秀燕先前採取不表態、維持中立的態度，不願得罪任何一方，走“不沾鍋”風格，按照盧重視“人和”的從政風格，其改變做法的可能性低。



但隨著年底選舉的時程越來越近，綠營選將已就定位並展開各項布局，藍營台中市長人選卻仍混沌不明，盧秀燕的壓力也隨之攀升。盧秀燕被視為代表藍營角逐2028大選的可能人選，今年市長選舉能否交棒成功，將攸關其挑戰大選的正當性，為了確保藍營在台中的政權延續，盧或需考慮設法排除掉風險因素，面對辦理初選可能徒增內耗，同時延遲整合效率的情況，要繼續作壁上觀，還是有所作為，端看其抉擇。

