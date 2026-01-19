王信文：台產業K型化　優勢產業外移有危機

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月20日電（記者 方敬為）台灣承諾對美投資半導體等產業5000億美元規模，換取降至15%關稅稅率。彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，台灣的產業已呈現“K型化”趨勢，由半導體、AI等科技業一枝獨強，撐起台灣的經濟成長，當相關產業未來必須大規模投資外地，可能排擠到本土優勢產業發展動能，對台灣整體經濟表現也會形成挑戰。



所謂的“K型”結構，王信文指出，即出口金額屢創歷史新高，但這股成長動能幾乎全數來自於AI、半導體等科技產業的強力挹注，涵蓋了AI伺服器、高階晶片以及周邊關鍵零組件，相對的，當除去這層高科技的光環，台灣其他傳統產業實際上仍處於低迷的循環之中。



台美關稅談判1月15日底定，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、全球管理暨服務科學評論主編。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等。



針對台灣承諾對美國的巨額投資，王信文表示，在當前全球科技浪潮推波助瀾下，台灣憑藉著半導體與供應鏈優勢，在全球經濟版圖中佔據了關鍵地位，近期出口數據更連創新高，但背後卻隱藏著產業發展不平衡的結構性風險。先前《經濟學人》曾以“台灣病”為名探討相關議題，不過只要AI、晶片等領域需求持續，台灣的經濟表現基本上不會有大問題，但如今相關產業卻可能要大規模對美投資，就有可能對台灣本身發展產生衝擊。



王信文說，儘管去年底的景氣燈號有所回升，且數據顯示部分廠商與服務業似乎出現拉貨潮，但研判僅是年底季節性的短期反應，並非整體產業結構性的復甦。這種“一枝獨秀”而非“百花齊放”的局面，使得台灣經濟缺乏均衡發展的緩衝空間，形成了當前最大的隱憂，擴大對美投資則可能促使這股不安定因素催化。