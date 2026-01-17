鄭麗文高雄開講　談國民黨中心思想與理念

國民黨主席鄭麗文17日出席“國民黨黨員Reset拓點計劃高雄場”並擔任講師。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文17日下午到高雄擔任“國民黨黨員Reset拓點計劃高雄場”講師，替地點在國民黨高雄市黨部6樓大禮堂舉行，共有200人報名參加，以台南、高雄、屏東的新舊黨員為主，男女老少都有，但年輕人不多。藍委兼高雄市黨部主委柯志恩陪同受訪。



高雄場課程為上午10點到下午4點，講師安排國民黨副主席蕭旭岑主講“中華民國憲法下的兩岸關係”，萬能科技大學講師林于翔主講“國民黨的歷史脈動：創黨、革命與在台灣的發展”，代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩主講“反專制、反獨裁”，鄭麗文主講“國民黨中心思想與理念實踐”。



雖然課程內容均不公開，僅安排鄭麗文到場後聯訪，並開放前幾分鐘致詞畫面。有趣的是，安排聯訪地點就安排在上課的大禮堂，黨部也事前宣導，請黨員在主席聯訪時不要走動、保持安靜、聽得太激動也先避免鼓掌。



鄭麗文一進場後先走向講台，向所有報名的黨員說“不好意思借我幾分鐘聯訪一下”，隨即進行聯訪，並開放媒體提問3題，分別回應國共論壇進度、黨內各縣市初選進度等議題，吸引許多黨員拿起手機拍攝與專心聆聽。



鄭麗文上台開場致詞時表示，她今天來高雄好像穿太厚，笑稱每次來高雄每次都誤判，高雄真的比較熱情，並宣傳革實院的課程最特別，沒直播，只能現場聽，她把大家當VIP，且北中南場次的內容都不太一樣。



鄭麗文一開場就直接談台美關稅話題，她表示，關稅談定15%，日、韓去年9月就定案，台灣今年1月才知道，為何差這麼久，這過程黑箱，到底拿什麼換到什麼，“賴政府”怕人知道。美國官員說未來3年，台灣40%的產能要移到美國，屆時“護國神山”怎麼辦？整個被搬走。

