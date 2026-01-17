沒人問高雄選情　鄭麗文趕緊做球給柯志恩

國民黨主席鄭麗文17日下午到高雄出席黨部活動，藍委柯志恩陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月17日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉確定由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。中國國民黨主席鄭麗文17日到高雄出席活動並受訪，並同框柯志恩，但聯訪三題都沒人問高雄選舉話題，鄭麗文忍不住幫柯志恩做球，笑稱大家怎都沒關心柯志恩，她特別喊話大家都對柯志恩信心十足，要翻轉高雄。



鄭麗文17日下午到高雄市黨部出席“國民黨黨員Reset拓點計劃高雄場”活動，會前受訪。



有關國民黨台中市長選舉提名協調，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣與藍委楊瓊瓔整合進度卡關。對此，鄭麗文表示，國民黨是尊重制度的政黨，不論每個選區狀況如何，都會按照中央黨部所公布的提名辦法，按照步驟執行，每個選區都以協調為優先。



鄭麗文強調，協調不成並非整合不成，若未能透過內部協調決定人選，就會回歸黨的辦法來做初選。另外，她補充，藍白合也一樣，藍營候選人確定後，就會立即與民眾黨做協調。



有關國共論壇進度與是否擔心被抹紅，鄭麗文表示，只要確定就會透過記者會說明，全世界都關注兩岸和平穩定，因為台海絕對不能發生戰事，她幾乎每天都會接待很多海外人士，大家心情都是希望避免兩岸有軍事衝突。



鄭麗文強調，不希望台灣淪為戰場，只要回歸九二共識，反對“台獨”，兩岸就能春暖花開。



對於國民黨前主席朱立倫辦公室協助販售滯銷的藍營募款小物“萊爾校長紓壓球”，是否感謝朱立倫？鄭麗文表示，所有的支持都很感謝，大家都知道國民黨慘澹經營，每天都被民進黨想盡辦法想團滅，盼各路愛黨人士多支持，包括萊爾校長周邊商品需要大家實質支持，因為選舉選戰很需要糧草。



由於只開放三題，問完後鄭麗文主動笑說，怎麼都沒人問高雄的題目，也關心一下站她旁邊的柯志恩。鄭麗文表示，大家對柯志恩很有信心，高雄藍軍非常團結，她中午就有遇到國民黨籍前“立法院長”王金平，很多無黨籍朋友、中間選民都掛念著高雄的選舉，也要結合知識界的力量，翻轉高雄，都對柯志恩信心十足。