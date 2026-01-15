中評關注：柯P東奔西走維持熱度防泡沫化

柯文哲復出政壇後，奔走地方行程維持熱度。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲日前復出後動作頻頻，周間發影片、周末帶小雞跑選舉行程，維持話題熱度，包括以個案合作方式的“綠白合”、妻子陳佩琪傳出競選公職等。因柯非常明白，衹有保持自己與民眾黨的熱度，防泡沫化，才有可能在3月即將宣判的官司中，保住自己的生存空間。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院預訂3月26日宣判，無論是有罪或無罪的結果，勢必將衝擊台灣政壇生態，但即便是有罪，若白營輿論操作得好，在檢方沒有端出一刀斃命的證據下，“政治運用司法追殺”的大旗恐會讓台灣社會更加同情柯文哲與民眾黨。



至少與民眾黨關係密切的無黨籍新竹市長高虹安二審宣判的逆轉，更加劇台灣人民對司法的不信任，也會讓柯粉對柯文哲官司抱持樂觀態度，也就是民眾黨基本盤不會因審判結果而潰散。



柯文哲最怕的並非一審宣判有罪，因在二審前他仍會是自由之身。長期下來，柯最怕的是民眾黨泡沫化，被羈押近1年，若沒有民眾黨與小草的支持，心理層面恐怕早已倒下。這也讓他知道維持政治熱度，才可能在未來保住一命，一但民眾黨泡破化，等著他的衹有囹圄之災。



柯文哲近期的政治動作很多，為了白委陳昭姿的代理孕母掛勾《人工生殖法》勤跑“立法院”，拜會本應是死敵的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，更讓外界掀起“綠白合”的想像空間，甚至由民眾黨主席黃國昌率先提出13項新興計劃預算先審，似有遞橄欖枝的“個案合作”風向，就看綠營接不接球。



這種“戰術式”的合作，正讓柯文哲、民眾黨獲媒體焦點，就更不用說2026地方選舉過程中，每天都在討論的怎麼“藍白合”了，柯文哲一下偏藍、一下偏綠，為自己累積不少聲量、政治籌碼，也為身為小黨的民眾黨累積資本。