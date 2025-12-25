中評專論：盧特尼克這話　台灣不驚恐？

台美1月15日簽署貿易MOU後合影，左起，AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君、楊珍妮、俞大㵢。（照片：“行政院”提供資料照） 中評社台北1月19日電（評論員 林淑玲）台美關稅談判底定，民進黨政府自稱是“全壘打”，被在野黨痛批是“喪事喜辦”。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪挑明說，“他們需要讓我們的總統開心，因為特朗普是保護他們的關鍵，所以他們需要讓他開心、他們想讓他開心。”當美國官方是如此定調，不敢說不的台灣被抽乾也是遲早的事！



台美1月15日在華府簽署貿易投資合作MOU後，“行政院副院長”鄭麗君當晚領軍在台灣駐美代表處舉行記者會，宣揚談判大成功，不利部份皆避重就輕。許多重要訊息都是從盧特尼克簽約後接受財經媒體《CNBC》專訪流出來。



盧特尼克訴求對象是美國民眾，所以講得很白。他講了兩個點很重要，第一，他被問到，台灣是否承認在中國大陸持續威嚇下，有必要分散半導體產能布局？盧特尼克稱“台灣是有這樣的認知，必須維持與美國的良好關係，他們為什麼要這麼做？他們需要讓我們的總統開心，因為我們的總統是保護台灣的關鍵。”



美國這個態度是，台灣需要美國保護，必須討好美國，讓美國總統開心。換言之，不論特朗普要什麼，台灣都得給，否則他會不開心，就不會保護台灣。



因此美國這次給台灣的關稅稅率，表面上看起來與日本、韓國一樣都是15%。台灣承諾投資美國5000億美元、日本5500億美元、韓國3500億美元，台灣高於韓國、低於日本。但以承諾金額占GDP看，台灣56.8%最高，遠高於日韓的不到20%。若以平均人口來算，台灣是韓國的3.2倍，日本的4倍。5千億美元，近15兆台幣，相當於台灣5年的政府總預算。



台官方一直稱，承諾美國直接投資2500億美元，另外2500億美元是信用保證，兩者不同。但盧特尼克的說法是，這就是5千億美元“頭期款”，用來將半導體帶回美國。他還說，預期台積電的投資規模將會“巨大、更龐大”，並指出已有報導稱台積電在美國的規模可能會翻倍。