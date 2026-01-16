中評關注：台中提名卡關影響鄭麗文、盧秀燕

國民黨台中市長提名搞不定，鄭麗文和盧秀燕面對挑戰。（中評社資料照，國民黨提供） 中評社台北1月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中市長選舉提名卡關，“立法院副院長”江啟臣和資深藍委楊瓊瓔互不相讓，提名時程恐延宕到農曆春節後，和黨籍台中市長盧秀燕希望1月底前能確定人選的期待差距很大。台中提名也是黨主席鄭麗文2026選舉的成敗關鍵，這局卡關，會嚴重影響兩人政治威信。



國民黨中央日前針對多個縣市提名進行協調，台中進度受阻，讓外界更清楚看見，黨主席鄭麗文欠缺的是在關鍵時刻拍板的決策節奏。民進黨已確定提名綠委何欣純參選台中市長，藍軍若一拖再拖，執政優勢差距會愈縮愈小。



綜觀現狀，台中卡關的癥結在兩方對時程盤算不同。江啟臣和楊瓊瓔對公平機制產生人選並無歧見，但對“什麼時候決定”卻各有主張。政治現實向來如此，聲勢較高的一方，自然希望盡快定案，將優勢轉化為正式身分；相對處於追趕位置者，則傾向爭取更多時間累積能量。重點是在當雙方在時間點上都不讓，黨中央若無法進行清楚的決斷，就容易陷入空轉。



這樣的空轉，影響台中藍營整體選戰節奏，由於台中幅員大、選民結構複雜，市長選舉從來不是單靠個人曝光就能應付。人選遲遲未定，地方組織無從動員，議員、基層系統、資源配置全數停在觀望狀態，就難凝聚成一股集中的力量。對照民進黨已早早決定人選，藍營的空轉十分不利。



更值得注意的是，台中這局對盧秀燕非常重要，她乃藍營2028大選熱門人選，如何延續台中執政，讓接班布局平順，早被視為她能否進攻大位的重要指標。如果無法照盧的想像來進行，這對她個人的政治威信，會打折扣。