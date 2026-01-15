中評鏡頭：台南鹿耳門聖母廟　仿清宮殿建築

“正統鹿耳門聖母廟”前方有巨型牌樓，是台南知名觀光景點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月19日電（記者 蔣繼平）位於台南市安南區的“正統鹿耳門聖母廟”，主祀天上聖母，是全台最大的媽祖廟之一，其建築雄偉華麗，採用仿清代北方宮殿式建築，因此也有“台版紫禁城”的美譽，吸引不少遊客到台南觀光也順道到此參香。



正統鹿耳門聖母廟是台灣少數歷史傳承超過四百年的媽祖廟，也以奉祀有八百年以上歷史鹿耳門媽金身聞名。前後歷經三次改建，現今廟宇共分為五王殿、媽祖殿、佛祖殿、大士殿、天公殿等，仿紫金城宮殿式的北方建築，可欣賞到高大雄偉、聳立的巍峨廟景。



另外，2015年完成台灣最大神將千里眼、順風耳之雕塑，2020年完成巨型“鹿耳門牌樓”。每週四、週六都有“鹿耳門聖母廟夜市”。元宵節還有高空煙火、炸蜂炮。三年一科的“土城仔香”是當地大型媽祖進香活動。總會吸引許多觀光人潮到訪。



安南區舊稱菅仔埔、安順莊，位於台南市西部，屬於台南都會區的一部分，西濱臺灣海峽，2025年底區內人口約有20.5萬人，是台南市僅次於永康區的人口第二大區。在不到300年前仍是一片汪洋，屬於台江內海的一部分。



鹿耳門是安南區的一個地名，最初用來指台江內海與外海連通的水道及其周圍地區。具記載，鄭成功水師進入台江內海的鹿耳門水道登陸。施琅攻台時也是選擇從鹿耳門水道進入台江內海。但近代對鹿耳門港正確位置有不同考究見解而引起相關爭論。