鄭麗君今返台　預告明開關稅談判成果記者會

“行政院副院長”鄭麗君19日搭機返台，在機場發表簡短談話時臉上藏不住笑意。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月19日電（記者 盧誠輝）台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成關稅降至15%且不疊加、台灣企業赴美投資與政府信保各2500億美元等成果。赴美談判代表“行政院副院長”鄭麗君19日清晨6時許從紐約搭機飛抵台灣，“行政院長”卓榮泰親赴桃園機場第二航廈接機歡迎，“行政院”明天將舉行正式記者會說明這次關稅談判具體成果。



鄭麗君和談判代表19日清晨搭機返台，包括卓榮泰、“行政院秘書長”張惇涵、“行政院”發言人李慧芝、民進黨籍“立法委員”林月琴、范雲、郭昱琴和20多位工商界代表都到場機接。



卓榮泰表示，這一次台美關稅談判過程非常辛苦，這已經是鄭麗君第數次從美國返台，其實每一次他都想來，但又不想給鄭和談判代表太多時間上的壓力。這一次台美關稅談判獲得相當實質且有意義的結果，當然後續還會有很辛苦的過程，但他相信所有談判代表都會持續以台灣利益、產業利益、民眾健康與糧食安全為四大目標。



卓榮泰指出，剛剛“行政院秘書長”張惇涵特別到空橋處接機，現場也有很多百工百業的理事長們都不約而同地到桃園機場來向談判團隊表達感謝，“行政院”在20日會正式舉辦說明會，詳細清楚地向台灣民眾說明這次的談判結果與後續發展。



鄭麗君則笑說，他在飛機上才知道卓院長要親自來接機，讓她在飛機上都緊張到睡不著覺，一方面覺得很不好意思，另一方面也覺得很感動，卓院長用實際行動來為談判團隊的同仁加油打氣。她要特別謝謝卓院長，在這次談判過程給談判團隊最大的支持與信任，其實每一次她到華府，第一個收到的訊息經常都是卓院長傳訊來關心她是否平安抵達，然後寫上“加油”兩個字。