台媒曝台灣1.25兆軍購　逾千億買愛國者

NASAMS防空系統。（照片：美國“動力”網站） 中評社台北1月19日電／台軍方編列新台幣1.25兆元上限的軍購特別預算，19日將向“立法院”“國防”委員會進行機密報告。據瞭解，軍購項目包括美方已知會美國國會5項軍售案外，還有4項未宣布，其中2項預料是美對台軍售愛國者飛彈及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等。至於台自製項目則包括天弓四型飛彈，天劍二型空對空飛彈，無人機與無人艇等自製購案等。



台“國防部長”顧立雄今將出席委員會的會議，報告“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規畫執行案項”，並備質詢，全程為機密會議。



根據《中時新聞網》報導，台軍方之前曾表示，“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，主要包括“防空、反彈道及反裝甲飛彈”等7大分類，其中“M109A7自走砲”、“海馬士多管火箭系統”、“ALTIUS反甲型無人機飛彈系統”、“標槍反裝甲飛彈”及“拖式2B反裝甲飛彈”等5項軍售案，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍售案正加速內部審查。



台軍方強調，對於相關品項規畫，均經過縝密、科學分析；但具體項量與金額，在“立法院”完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額前，仍無法公開，所以將以機密會議方式向“立院”“國防”委員會專案報告。



台軍方規畫以軍購、商購及台產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列上限1.25兆元經費。“國防部”副部長徐斯儉日前表示，1.25兆元之中，有3000餘億元在台產製，其他向外採購。目前美方宣布的5項軍售案，約3000億餘元，另台產自製約3000億餘元，換言之，還有6000億元裝備是對美軍售與商購項目。據指出，商購案會公布標案，但只會提及品項與數量，不會說明價格。



目前美方尚未宣布的軍售項目，包含愛國者飛彈及NASAMS軍售案等，都在賴清德推動的“台灣之盾”構想中，而愛國者飛彈增購案更是千億元起跳的大案。



此外，美宣布售台最新的“M109A7自走砲”案，軍方官員說，一輛A7自走砲相當於台軍一個砲兵連的兵力。從搜尋鎖定目標到發射砲彈，再迅速撤離，機動更換陣地，只要2分鐘時間。他指出，M109A7自走砲是“打了就跑”，現代戰爭若2分鐘內無法移動位置，存活率就大幅降低。