沈富雄批台灣人沒用　被強取豪奪竟說不錯

台美1月15日簽署貿易MOU後合影，左起，AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君、楊珍妮、俞大㵢。（照片：行政院提供資料照） 中評社台北1月19日電／台美關稅協議確定為15%且不疊加，同時獲得美國232條款關稅優惠。台灣承諾對美投資總額達5000億美元，其中2500億美元由企業直接投資，其餘2500億美元則由政府提供資金與信用支持。對此，前“立委”沈富雄18日在網路節目表示，“我們台灣人真沒用”，竟然被人家強取豪奪到這種程度，都還安慰自己說這不錯。



沈富雄18日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，“行政院副院長”鄭麗君所帶的代表團，在美國跟美商務部長盧特尼克簽署投資MOU（合作備忘錄）。媒體都還講這個約不錯，15%是跟日本、韓國一樣，而且直接投資2500億，信用保證另外2500億，加起來5000億，好像都可以忍受，不太差，比想像好。



沈富雄覺得，我們台灣人真沒用，竟然被人家強取豪奪到這種程度，都還安慰自己說這不錯，盧特尼克都覺得不好意思。盧特尼克大概覺得他講得太多了，他說因為台灣要我們保護，台灣就要讓我們的領導人，也就是特朗普開心。你有沒有覺得很可憐？



沈富雄更說，這對台灣當然不好，因為世界沒有一個國家的領袖，可以這樣強取豪奪拿了這麼多，我們欠他什麼？我們為什麼要這樣？盧特尼克自己都很坦白，說就是因為你們需要我保護，所以才要這樣。那不就我們吃虧嗎？盧特尼克也講到，台積電跟它的上下游供應鏈，要有40%在特朗普剩下3年任內搬到美國，有些人就認為這個非常嚴重。