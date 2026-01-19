柯文哲和大兒子一起吃飯　陳佩琪罕見秀照

陳佩琪PO出，柯文哲和兒子柯傅堯吃飯的照片。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北1月19日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲已交保一段時間了，其妻陳佩琪經常在臉書發文談官司。她18日則是發文秀出柯文哲和大兒子柯傅堯一起吃飯的照片。她並透露兒子去年10月東京大學博士班畢業後，已回台灣到原工作單位工作了



陳佩琪時常發文對賴清德開砲，柯文哲曾表示，下次會帶她出門，免得在家寫臉書製造麻煩。陳佩琪18日在臉書發文表示，對司法體系長期的不滿與疑惑，並強調即使白天行程再晚，仍會在深夜起身寫臉書，只為發聲提問，但感嘆“寫再多、問再多，也沒有人理我”。



陳佩琪表示，寫過這麼多對官司的疑問，受訪時說到心中的憾事，就是寫再多、再怎麼問，也根本沒人理她。過去一年來，柯文哲的人權和尊嚴被人像螻蟻般的輕賤著，羈押、延押，抗告一再駁回，柯當過25年的重症科醫師、8年的首都市長、5年的在野黨黨主席，也選過“總統”、得了369萬票，在外面隨時小草簇擁追隨，但這樣的他不知為何，他的人權在司法人的眼中卻是個屁。



陳佩琪說， 她真的很嚴肅地問過柯：“你過去跟這些司法人員有什麼大深仇大恨嗎？”，“他們的親人是否曾在你手上沒救回來，所以恨死你了？”柯則是一臉茫然，說不出所以。



陳佩琪表示，其實她最想問北檢的是，請問“扁帽工廠”、“小英商號”和“賴桑小舖”這些公司金錢的來龍去脈，您們都查清楚了嗎？檢察官說候選人賣小物、所得沒入政治獻金帳戶都是公益侵占，還用這個把柯求刑好幾年。她質疑，這3間公司也全然跟“木可”一樣，所以3個當上“總統”的人也全有公益侵占的事實，且他們應該比她先生罪加好幾等，因為“木可”收入的錢都還留在“木可”帳戶內，沒被挪用掉，而前述3家公司的盈餘全部都結清了喔，錢最後是誰拿去了？是進到誰的口袋裡了？除公益侵占外，依北檢意思，拿的人還加一條貪污罪喔，請問唐檢察官查清楚了嗎？



陳佩琪也透露柯文哲近日的生活狀況，她說，最近煮三餐的時間少了，今天先生難得有吃過中餐才出門，也難得和兒子一起吃頓飯。兒子去年10月東大博士班畢業後，也回台灣到原工作單位工作了，有次兒子拿著東大厚厚的一本博士論文給他老爸看，他老爸沒翻兩頁就投降了，還問這是什麼？霧煞煞，完全看不懂耶，唉！真是隔行如隔山哪。