黃國昌將提軍購條例版本　顧立雄：不必要

台“國防部長”顧立雄受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”日前提出新台幣1.25兆元軍購特別條例，但因未說明細項遭藍白八度卡關，台灣民眾黨主席黃國昌日前訪美後，也表態將提民眾黨版本軍購特別條例。台“國防部長”顧立雄19日表示，“國防部”提出條例都按依照敵情、作戰需求等，擬出整體性規劃，若朝野有任何意見，都能在條例內討論修正，應不必要自提版本。



台媒報導，對美採購案中，美方未公開的四項軍購案，將有對美採購第4套並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈？顧立雄說，對美軍購項目在美方知會“國會”前，我們沒辦法對外公開。



“立法院”“外交及國防委員會”19日邀台“國防部長”顧立雄報告“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項”並備質詢，全程以秘密會議方式進行。秘密會議除媒體無法採訪外，進入委員會的“立委”、官員手機都需置放在門口保管，不得攜帶入內。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，今天之所以要採取機密專報，其實應在軍購特別條例付委後，委員會安排這樣的專報，現在條例還未付委，我們特別請召委安排這樣的專報，來向朝野溝通，以秘密專報的方式，向“立委”做比較詳盡的報告，我們還是希望軍購特別條例能付委。



媒體追問，軍購特別預算的金額大概會需要多少？顧立雄說，特別條例還未付委、還未通過前，還是要尊重“立法院”，因“立法院”會就整個特別條例的金額做上線總格的規定，“立法院”能給我們多少預算，我們還會再根據預算內容，安排軍購、商購等部分。