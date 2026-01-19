官方改社宅專案名稱刪賴清德三字　藍委譴責

台“內政部長”劉世芳接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月19日電（記者 黃偕華）“立法院”19日召開內政委員會針對社會住宅問題邀請台“內政部”進行專案報告。會議原訂名稱是“賴清德‘總統’興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討”。卻被擅自改名為“當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案”。對此擔任召委的中國民黨籍“立委”黃健賓在會議開始前就先提出抗議，認為是不尊重“立法院”。



“內政部長”劉世芳在會前接受記者採訪時被問到此事時表示，她認為用這樣子的題目來提報告，會更能夠讓所有的“立法委員”瞭解全面的政策。



賴清德先前承諾8年直接興建13萬戶社宅，但“內政部”日前將目標下修至4萬戶。對此黃建賓安排劉世芳今就“賴清德‘總統’興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討”專題報告並備質詢。但“內政部”昨送抵“立委”辦公室的書面報告，標題卻是“當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案”專案報告。



黃建賓在會議前就表示，“內政部”沒有經過內政委員會同意就擅自更改，這不但是不尊重“立法院”，也代表“內政部”不承認政策上的疏失，他強調，要對此提出嚴厲的譴責，並希望未來“中央部會”務必要尊重“立法院”。