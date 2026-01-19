陳亭妃整合挺林俊憲綠議員　明訪台南議長

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北1月19日電／民進黨台南市長初選，由退出“正國會”的“立委”陳亭妃，以些微差距勝過賴清德子弟兵“立委”林俊憲。陳亭妃著手整合黨內19席挺憲議員，近日陸續致電打算分別拜訪，民進黨籍台南市議長邱莉莉敲定20日上午10點30分，邀集挺憲議員在台南市議會與陳共同協商，尋求破冰，溝通合作年底藍綠對決的台南市長選戰。



根據《中時新聞網》報導，民進黨台南市議員共有28席，林俊憲台南市長黨內初選期間，整合19席的黨內議員相挺，加上5名無黨籍議員，初選期間大力抨擊陳亭妃為一己之利多次叛黨，更曾暗中主導台南市議長選舉跑票案，其中以邱莉莉攻擊炮火最猛烈。



初選結果由只擁7席議員支持的陳亭妃獲勝。面對民調前的黨內公開撕裂，陳近日展開“大和解”動作，個別致電拜訪挺憲議員，尋求支持、避免分裂，以利年底對戰國民黨台南市長參選人謝龍介能夠勝選。



多名接獲電話的挺憲議員不願與陳個別見面談條件，決定由邱莉莉出面，雙方邀約20日在台南市議會一起協商。就未來“母雞帶小雞”的細節內容交換意見。



針對雙方首次破冰談判，邱莉莉18日未回應，陳亭妃亦未接電話。據瞭解，溝通內容包括顧及黨內市議員選情、陳女的操守質疑等部份。



挺憲派的議員周嘉韋表示，初選後大家還在“悲傷5階段”，還需一段沉澱時間，目前尚未接獲民進黨中央黨部指示，雖黨部立場中立，但認為所有挺憲議員應先開會凝聚共識。



議員蔡筱薇證實近日陳亭妃致電未接通，另有部分挺憲議員接到電話，大家討論後決定一起赴約，公開討論，避免被各別擊破。



民進黨台南市議會黨團總召李宗翰表示，民調出爐後，雙方都有釋出溝通訊號，畢竟陳亭妃出線，民進黨仍要考量贏得年底選舉，提早透過集體協商合作，決定未來合作方向。