中天記者以“國安法”遭押　顧立雄曝官兵檢舉

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）中天記者林宸佑涉“國安法”遭羈押禁見，同案也羈押現役及退役軍人5人。台“國防部長”顧立雄19日表示，遭到滲透，他個人感到非常痛心，我們會持衡不斷精進反滲透工作，確實遭滲透的情況相當嚴重，但有9成以上案件是官兵檢舉或自查所得，官兵保防教育還是成功的。



中天記者林宸佑遭依涉犯“國安法”等罪，被高雄橋頭地方法院裁定羈押禁見。“國防部”17日表示，“國安局”依“國安”聯防機制，統合“國防部”與“調查局”共同調查，循線查獲含現役軍人等相關人員涉“國安法”事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。



“立法院”“外交及國防委員會”19日邀台“國防部長”顧立雄報告“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項”並備質詢，全程以秘密會議方式進行。秘密會議除媒體無法採訪外，進入委員會的“立委”、官員手機都需置放在門口保管，不得攜帶入內。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，這些案件都是我們自查出來的，對現役軍人涉案，日後還會再精進相關措施，目前涉密查核的規範已加嚴，精準機密標示也是為了讓官兵對機密資訊有保護的警覺，我們會對軍方官兵持衡加強保護機密資訊及相關的法制教育宣導。