反儲能廠團體百人抗議中市府　盧秀燕改行程

“豐原反儲能自救會”率眾赴台中市政府抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月19日電（記者 方敬為）台中市豐原區翁社里一座木材廠，近日被規劃改建為裝置容量上看100MW的大型儲能場，引發安全疑慮，當地居民組成“豐原反儲能自救會”抗爭，今天率逾百人赴台中市政府抗議，痛批市府放任業者違法施工，呼喚國民黨籍市長盧秀燕出來面對。盧秀燕原定同一時間出席在府會園道舉辦的公開行程，臨時喊卡。



台中市經發局回應，儲能設施屬於“能源轉型”一環，“經濟部”作為工業區及《工廠輔導管理法》的主管機關，能源署為鼓勵在工業區及工廠內設置儲能設施，大幅簡化相關程序；只要是工業區合法工廠，依“經濟部”函釋法令，皆可逕自設置儲能系統，無須向地方政府申請。



逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民19日到市府廣場拉布條抗議，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成“不定時炸彈”，高喊“立即停工、全案撤回、儲能滾出去！”包括豐原反儲能自救會會長張文忠、翁社社區發展協會理事長張金池、翁社里里長吳安修、民進黨籍市議員擬參選人蔡怡萱等人到場聲援。



自救會會長張文忠痛批盧秀燕市府放任業者違法施工，把責任推給中央，結果“經濟部”已表示未核可相關開發案，主管機關在市政府，呼籲盧秀燕出來面對，不要互踢皮球，他也請有意參選下屆台中市長的人選，都應對此表達態度。