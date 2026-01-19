柯P勸國民黨別高估自己實力　藍喊在野合作

民眾黨創黨主席柯文哲。（照片：民眾黨提供資料照） 中評社台北1月19日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲18日為黨內台北市小雞們拉抬聲勢，不僅批評賴清德“不要當賣國賊”，且認為很多人為了“救阿北”才投票反對大罷免，要中國國民黨“不要太高估自己的實力”。國民黨表示不評論柯文哲的說法，強調在野團結才能下架民進黨。



《中時新聞網》報導，柯文哲18日出席民眾黨松信夥伴見面會。面對台美關稅議題，他表示，日本要赴美國投資5500億美元，台灣5000億美元，日本經濟體是台灣5倍，卻付差不多的錢，況且美國大概會要求以台積電為代表的半導體產業，但這是幾代台灣人累積下來的家本。柯感嘆，自己說實話的話，可能又要回去看守所，但“把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊！”



柯文哲也分享在看守所的故事，認為若不是大罷免32比0，否則他仍在看守所裡，“謝謝那天有去投票的人，我相信很多人都是為了把阿北救出來才去投票，我的意思是，國民黨不要太高估自己的實力了”。



對此，國民黨發言人江怡臻說，柯文哲的說法，國民黨不作任何評論，尊重不同想法與建議。她強調，目標很單純，但執行難度極高，面對掌握所有權力與“國家”機器的民進黨政府，在野黨唯有傾全力團結一致，才可能爭取下架民進黨的機會，國民黨將持續並肩作戰到底。



柯文哲另談到蔣萬安的營養午餐免費政策，表示這就是民粹政治，若說“為鼓勵生小孩”、“生小孩負擔比較低”等理由，“好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受。”但沒有特別意義，因為羊毛出在羊身上，只是挪用政府一部分稅收做處理。他堅決反對的是“每周喝鮮奶”，過去國民黨台北市議員闕枚莎一直無法說服他，因小孩若上午10時喝鮮奶，中午12時就吃不下飯，“一周喝一次也很奇怪，但這騙選票非常有用”。



台北市府副發言人魏汶萱說，市府最關心的是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔；市府樂見各界支持營養午餐免費政策，包括新竹市長高虹安、白委張啟楷。