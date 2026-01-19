新竹市長民調　高虹安42%遙遙領先對手

“鉅聞天下新聞網”19日上午召開2026新竹市長選舉民調記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，“鉅聞天下新聞網”19日公布新竹市長民調，現任市長高虹安以41.96%支持度大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，若高虹安按現況，選戰大概是一馬平川，但新竹市政仍缺乏定海神針的指標性建設，會成為平穩或反轉的關鍵點。



杜聖聰說，目前民進黨在新竹市還有待賴清德、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在2月之後的動向，也因此民進黨還沒辦法將力量整合好。若未來方向底定、整合完畢，民進黨潛在參選人林志潔才有後續發展空間。



“鉅聞天下新聞網”委托皮爾森數據，針對新竹市年滿20歲以上的民眾進行為期6天的調查，有效樣本1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。民調中，現任新竹市長高虹安以41.96%的支持度，大幅領先林志潔的24.38%、前“立委”高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，及中國國民黨前發言人何志勇的3.89%。



“鉅聞天下新聞網”19日上午召開2026新竹市長選舉民調記者會，由媒體人平秀琳主持，並邀請台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、時代力量秘書長林邑軒、銘傳大學廣電系主任杜聖聰等人與談。



杜聖聰表示，高虹安目前是新竹市民很明顯的第一選項，滿意度與支持度非常穩定，但也要提醒，喜歡高的人非常喜歡，但對高有意見的人也不少，因此高虹安的擴張空間比較有限。至於林志潔，在傳統綠營選票及40歲以上的綠營婦女支持者，都有特別高的黏著度。