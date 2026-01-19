新竹市政黨民調　陳智菡：白上藍下

民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）“鉅聞天下新聞網”19日公布民調，在政黨認同部分，民進黨28.98%、中國國民黨16.7%、台灣民眾黨15.64%。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡表示，民眾黨在新竹市的政黨支持度一直往上爬，且在20歲至29歲的男性，可說是非常鐵的支持，而國民黨在高齡票源、男性票源似乎有嚴重流失的趨勢。



“鉅聞天下新聞網”19日上午召開2026新竹市長選舉民調記者會，由媒體人平秀琳主持，並邀請台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、時代力量秘書長林邑軒、銘傳大學廣電系主任杜聖聰等人與談。



銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，新竹市除藍綠外，非藍非綠板塊非常穩定在3成左右，且在晶片戰爭地緣政治的結果下，讓新竹市成為外來人口非常多、學歷最高、年紀最輕的都是，若以過去選盤來思考，無論對藍營、綠營都會比較失望。



“鉅聞天下新聞網”委託皮爾森數據，針對新竹市年滿20歲以上的民眾進行為期6天的調查，有效樣本1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。民調中，政黨認同部分，民進黨28.98%、國民黨16.7%、民眾黨15.64%，時代力量則為2.74%。



陳智菡表示，民眾黨在新竹市的支持度一直往上爬，現在與國民黨的差距只剩下1%，幾乎在誤差範圍內，這可能與國民黨在高齡選票、男性選票結構中大幅下滑的趨勢有關。