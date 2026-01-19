營養午餐之亂？藍白籲“中央”買單解城鄉差距

台“教育部長”鄭英耀接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”教育及文化委員會上，在野“立委”齊聲質疑，台“教育部”以“地方自治”為由袖手旁觀，導致窮縣市與富縣市學童用餐品質出現落差，形成“吃飯也有城鄉差距”的亂象。藍白“立委”要求“中央”應比照HPV疫苗模式統一編列經費，並在專法通過前，優先解決教師兼任午餐秘書“做功德”的過勞問題，給予實質行政加給。台“教育部長”鄭英耀則承諾，將在一個月內針對相關人力加給提出研議方案。



隨著2026年縣市長選舉逼近，免費營養午餐成為地方熱門政見，全台22縣市中已有20縣市宣布實施。然而，在缺乏《學校供餐法》專法規範與“中央”穩定財源挹注下，各縣市僅能依靠統籌分配款或自籌財源因應。面對物價通膨與人力短缺的雙重夾擊，這項福利政策在執行面上正面臨經費不均與勞動條件惡化的嚴峻挑戰，引發朝野“立委”高度關注。



中國國民黨籍“立委”萬美玲指出，既然免費午餐已成全台趨勢，“中央”就不該置身事外。她以HPV疫苗施打與代理教師完整聘期為例，說明這些政策起初也是各縣市各自為政，最終都由“中央”接手統一實施。她認為，營養午餐直接關係到學童發育與受教權益，不應因為學生身處不同縣市，受限於地方財政狀況而有差別待遇，主張應由“中央”統一買單，消除“吃飯的城鄉差距”。



台灣民眾黨籍“立委”劉書彬則提出具體數據佐證城鄉落差。她指出，台北市的營養午餐餐費預算約在60至70元之間，但高雄市卻僅有38至55元，兩者價差顯著。劉書彬質疑，若“教育部”沒有制定統一的檢核指標，並建立隨物價指數（CPI）調整的機制，經費不足的縣市在通膨壓力下，恐難以維持供餐品質。她要求“教育部”應定期公布各縣市辦理情形，確保資訊揭露透明。