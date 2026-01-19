AI需求強　中經院：台經濟成長4.14%

中經院院長連賢明接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月19日電（記者 莊亦軒）中華經濟研究院今天發布經濟預測，因看好人工智慧（AI）需求強勁，估2026年經濟成長率為4.14%。中經院院長連賢明說，此次預測尚未納入台美關稅談判結果，但影響正面居多，可望為經濟成長增添3助力。



中經院指出，2025年美國關稅政策不確定性帶來紛擾，但廠商提前備貨，以及AI科技熱潮帶動的投資、出口動能成為成長主力，預估2025年全年經濟成長率達7.43%，高於“主計總處”預測值7.37%。



展望2026年，AI硬體需求依舊強勁，帶動相關商品進出口，但因基期因素，成長趨勢呈現“上強下溫”，估全年經濟成長率達4.14%，上半年成長率為5.28%，下半年為3.10%。



物價方面，由於國際大宗物價走勢持穩、油價下降，中經院估2026年消費者物價上漲率（CPI）為1.64%。



去年新台幣匯率波動一度引發市場震盪，中經院看2026年新台幣匯率，考量2025年聯儲局已經降息3次，國際利差縮減，加上台灣對美商品貿易順差達1501.2億美元，順差擴大增添升值壓力，綜合影響之下，新台幣兌美元將從今年第1季的30.88元升值至第4季約29.77元，全年平均價位約30.33元，和2025年的31.19元相比，升值約2.83%。



外界關注剛出爐的台美關稅談判結果，如何影響今年經濟表現。連賢明說明，台美關稅談判結果16日出爐，相關細節未來幾週會陸續公布，此次預測尚未涵蓋台美關稅談判結果，但從傳產、科技業、投資角度來看，都有正面影響。



傳產方面，連賢明直言，過去10幾年來，台灣傳產在國際上的起跑點一直比較辛苦，即便在世界貿易組織（WTO）下，台灣稅率還是比日韓高，如今對等關稅從20%降至15%，是很長一段時間以來，台灣的傳統產業能夠與他國公平競爭，“對傳產來講，其實是一個很大的利多”。

