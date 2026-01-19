綠稱停砍公教年金修法“違憲”　聲請“釋憲”

民進黨團總召柯建銘（右三）、幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（右一）。（照：民進黨團提供） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）“立法院”去年底三讀通過“停砍公教年金”相關修法，引發各界爭議。民進黨“立法院”黨團19日開記者會，宣布正式向“憲法”法庭聲請“釋憲”與暫時處分，主張該修法程序及內容均“違憲”，並強調年金改革的核心目標是確保制度長久穩定、世代共享。



民進黨“立院”黨團19日於黨團記者室舉行“停改公教年金聲請釋憲”記者會，並再到“司法院”大門口進行“司法院”聲請“釋憲遞件”記者會，出席者有民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、訴訟代理人律師陳一銘、方瑋晨。



民進黨團總召柯建銘指出，去年12月26日賴清德公告生效的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，實質上破壞年金改革成果，也不符“憲政”程序。民進黨團認為，修法內容已違反“憲法”第70條賦予“行政院”的預算編列權，並可能造成退撫基金提前用罄的風險，因此請求大法官宣告相關條文“違憲”，並於憲判前暫時停止適用。



柯建銘強調，年金制度的永續性是跨世代正義的重要體現，若在沒有財務評估與制度支撐下任意調整給付，最終受害的會是下一代公教人員與納稅人。



民進黨團記者會結束後，黨團幹部與律師隨即前往“司法院”遞交聲請書，正式啟動“釋憲”程序。



“行政院”早於去年12月31日即向“憲法”法庭提出“釋憲”聲請，認為該修法違反正當立法程序與財政紀律，侵害“行政院”職權，並造成退撫基金財務危機。“考試院”也於今年1月8日遞狀聲請“釋憲”，指出修法將使基金提前耗盡，違反世代正義與公益原則。



民進黨團幹事長鍾佳濱表示，此次“釋憲”並非反對改善公教待遇，而是要確保年金改革建立在合憲、合理與可長可久的制度基礎上。改革要合憲，年金要永續，黨團呼籲朝野回歸理性討論，共同維護制度公平與財政穩定。