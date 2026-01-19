佛光山法師勉盧秀燕　包容促社會和諧安定

佛光山惠中寺住持覺居法師致贈星雲大師馬年春聯予台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月19日電（記者 方敬為）佛光山惠中寺今天到台中市政府致贈臘八粥，祝福市府員工新年平安、喜樂，住持覺居法師並贈星雲大師馬年墨寶“和諧共生，馬到成功”予國民黨籍市長盧秀燕，期勉盧展現包容力，促進社會和諧、安定，進一步促成共生、共榮，祈願世界和平。盧秀燕也亮相市府馬年春聯“馬上有錢”回贈法師，笑稱，市府春聯相對俗氣，但也是民眾普遍的願望。



盧秀燕感謝佛光山惠中寺每年都會台中市政府公務同仁烹煮美味的臘八粥，並且為團隊祈福，給予台中府同仁繼續前進的動力，吃一碗臘八粥，讓同仁們吃得平安順心，業務也順利，因此同仁們都非常珍惜這碗臘八粥。



盧秀燕並提到，每年收到星雲大師的春聯墨寶她都格外珍惜，台中市長貴賓室的裝飾品衹有3樣，其中之一就是每年佛光山相贈的星雲大師春聯墨寶，待會她就會親自更換，替貴賓室換新妝。



覺居法師則肯定盧秀燕施政用功，台中市的發展各界有目共睹，佛光山每年歲末之際送上一碗臘八粥，也是送上關懷、祝福及感謝，市府團隊在盧秀燕的帶領下，展現良好的和諧與協調，才能讓城市發展越來越好，可以感受到盧市長心量大，包容才能夠和諧。



覺居法師說，今年星雲大師的墨寶“和諧共生，馬到成功”，意旨唯有和諧，社會才能夠安定，期勉台中市政在盧秀燕的帶領之下，越來越好，期待包容與和諧，進一步促成社會共榮、共生，同時祈願世界和平。