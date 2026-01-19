鄭英耀拒接陳情書　嗆教師團體回學校教好書

台“教育部長”鄭英耀接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”教育及文化委員會上，針對台“教育部”新設“受理審議小組”試圖分流校園調查案件，中國國民黨籍“立委”柯志恩，痛批新制架構“疊床架屋”，讓校長有責無權，制度設計邏輯混亂。面對全教總揚言25日上街抗議，台“教育部長”鄭英耀態度強硬，除當場回絕中國國民黨籍“立委”萬美玲要求他出面接陳情書的提議，更反嗆教師團體“想毀掉校事會議”，並表示要老師們“應該回學校把書教好”，並表示在抗議前不會再進行溝通。



“立法院”教育及文化委員會19日邀“教育部長”鄭英耀列席，專題報告“高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策”以及地方財源補助問題等；另就新修正發布之“高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法”進行專題報告上。



“教育部”於1月12日修正發布“高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法”，核心變革在於增設由外部專家組成的“受理審議小組”，將調查程序與學校行政分流，意在解決日益嚴重的校園濫訴問題。然而，因調查小組排除校內教師與家長代表，引發基層恐慌，認為這是“私設刑場”、未審先判。教師團體已發出動員令，將於25日集結“教育部”抗議，朝野“立委”今日輪番上陣，試圖在衝突爆發前釐清爭議。



柯志恩發言時指出新制最大病灶在於“疊床架屋”。她質疑，“教育部”為了“避嫌”，規定校長在第一階段的受理審議小組中“不能投票”，卻又在後續的校事會議中恢復投票權。柯志恩批評，這種設計讓校長在關鍵時刻“有責無權”，既要扛辦學成敗，卻又被剝奪裁量權，且審議小組與校事會議成員高度重疊，根本是多此一舉，不僅無法解決紛擾，反而讓校園陷入無止盡的行政程序泥沼。