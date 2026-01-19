藍白欲提軍購版本　吳思瑤批越俎代庖

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月19日電（記者 俞敦平）民進黨政策會執行長吳思瑤今日受訪時，針對軍購特別條例僵局，痛批在野黨試圖自行提出軍購版本，是以立法權凌駕行政權的“越俎代庖”之舉。她強調，防務外交屬行政職權，“立法院”職責是監督而非“自己執政”，呼籲藍白陣營應盡速解凍“行政院”版草案，而非只審自家法案搞“選擇性審查”。



對於近期綽號“馬德”的中天主播林宸佑涉入“共諜”案遭羈押，以及陸配網紅宣揚武統被遣返，吳思瑤強調“防務安全無顏色”，批評在野黨不應一方面阻擋防務預算，另一方面卻試圖用政治語言掩護涉及滲透的具體犯罪行為，呼籲回歸“憲政”分際與法治精神。



近期“行政院”提出的軍購特別條例草案在程序委員會遭在野黨聯手杯葛，無法付委審查；國民黨與民眾黨近期表示將要自提版本，並先審查在野版本。與此同時，中天新聞台主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌收受資金吸收軍人拍攝投誠影片，於日前遭檢方聲押獲准，以及長期宣揚武統的陸配網紅“關關”遭強制出境。接連爆發的防務安全事件引發在野黨質疑政府藉此進行政治清算，朝野對於“防務自主”與“防務安全執法”的界線再度交鋒。



針對軍購條例僵局，吳思瑤指出，在野黨雖展現對強化防務的關注，但“立法院”不是行政機構，其核心職能是“監督執政”而非“自己執政”。她強調，防務戰略與軍事採購涉及高度專業門檻，依“憲法”權力分立原則應由行政部門主責提出，立法部門若跳過“行政院”版本，逕自提出並主導軍購條例，不僅本末倒置，更是踩到“憲政”紅線。她呼籲在野黨停止將“行政院”版本冷凍在程序委員會，應盡速讓法案付委，屆時在野黨大可在審查過程中對“行政院”版提出修正意見，而非執意“丟包”“行政院”版，僅選擇性審查自己的提案。