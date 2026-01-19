藍委陳玉珍秀護照　證明出生地是福建省

藍委陳玉珍拿出護照，上面清楚記載她的出生地為福建。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨金門“立委”陳玉珍日前因媒體訪問時強調自己非台灣人，而是福建金門人引發討論。她今天受訪時出示護照，證明自己出生於福建省，並強調，自己是“中華民國”福建省金門人，這樣的回答被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣。



陳玉珍說，金門是“中華民國”唯一真正承受過砲火洗禮的地方，她希望砲彈不要再落到金門，這是每一位金門鄉親最真實、最卑微的心願。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時，特別拿出她的護照，上面清楚記載她的出生地為福建。



陳玉珍說，當媒體問她是金門人還是台灣人時，她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應，之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合包含外國智庫與國際友人，她只是清楚論述事實，“中華民國憲法”將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬“中華民國”自由地區福建省的一部分。



陳玉珍指出，有人說福建省早已虛級化，但台灣省同樣如此，為什麼大家仍然可以自在地說自己是台灣人，金門人卻不能說自己來自福建金門。她表示，自己是金門選出來的“立法委員”，替金門人說話本來就是責任，金門的長輩有人躲過防空洞，土地刻著歷史留下的痕跡，所以希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，而是最真實的心願。



陳玉珍也批評“賴政府”對金門的雙重標準，她質疑，台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品，為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外。金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望“賴政府”在談“國安”的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準成為金門發展的天花板。



陳玉珍也引用蔡英文曾說過的話，沒有人應該為了自己的認同道歉，所以再給她一百次受訪、一百次向外界說明的機會，她還是會說自己是金門人，來自“中華民國”福建省金門縣。