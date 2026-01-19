綠黨團駁柯文哲關稅賣台說　轟扭曲事實

民進黨團19日舉行回應輿情記者會，黨團幹事長鍾佳濱（右）及書記長陳培瑜出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月19日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨創黨主席柯文哲批評“賴政府”在台美關稅協議中“把台灣賣給美國，是賣國行為”。民進黨“立法院”黨團19日強調，所謂“台灣模式”的供應鏈合作，是企業自主投資與國際夥伴關係的深化，並非政治出賣。柯文哲混淆經貿概念，以煽動性語言扭曲事實。



依台“行政院”公布內容，台美關稅協議確認雙方對等關稅上限降至15%且不疊加，並採“台灣模式”合作：台灣企業自主投資美方約2500億美元，政府再以銀行融資與信保支援同額2500億美元資金。



民進黨團19日在黨團會議室舉行回應輿情記者會，出席者有黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。



民進黨團幹事長鍾佳濱表示，賣有很多種意義，賣台不是經濟行為，而是叛國行為。柯文哲不應混淆經貿交流與“國家主權”的概念，企業之間的投資合作，是國際常態，不是出賣台灣。



鍾佳濱強調，台美關稅協議是典型的多贏局面，讓台灣產業進入美國供應鏈核心，同時創造出口競爭力。他舉例，美國企業如美光等也同步擴大在台投資與採購。若把這樣的經貿互惠誤導成賣國，是對產業與勞工的不尊重。



至於“行政院副院長”鄭麗君完成談判返台後，被點名為民進黨2026年台北市長選戰潛在人選，鍾佳濱回應，黨內會在選對會機制下提出最有勝算的人選，並交由黨中央統籌評估。



民進黨團書記長陳培瑜補充，目前黨內持續討論提名作業，台北作為國際城市，未來市長必須具備國際視野與交流能力，希望這座城市能重新邁向進步，而不是繼續停滯。