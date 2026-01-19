賴瑞隆民調輸柯志恩！綠委許智傑喊會團結

綠委許智傑19日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月19日電（記者 蔣繼平）民進黨2026高雄市長初選由綠委賴瑞隆出線，將迎戰藍委柯志恩。《ETtoday民調雲》19日公布最新一對一民調，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，點燃選戰話題。外界關心高雄綠營初選後團結氛圍如何，綠委許智傑19日受訪時不假思索立即回應“我們團結狀況很好。”



根據《ETtoday民調雲》19日公布最新調查結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，高雄市長選戰已逐漸飄出煙硝味。



該份民調調查的時間為14日至16日，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。



民進黨高雄市長初選13日宣布由賴瑞隆勝出，綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等4位初選候選人近日分頭展開初選車掃謝票。賴瑞隆15日也赴高雄市政府向市長陳其邁請益市政並公開兩人握手照片。



許智傑19日在高雄出席“海委會”合署辦公大樓上梁典禮。針對目前初選後的整合氛圍，許智傑回應“我們團結狀況很好！”另外17日內門動物園開幕在舞台合照時與賴瑞隆站很遠，許智傑說，上舞台站哪都是正好碰巧，大家都很好，沒問題。



這場活動“行政院長”卓榮泰有到場，高雄綠委僅許智傑、李昆澤出席。



為何只跨選區來跑?許智傑表示，因為他很認真，他自己也都沒在放假，只要有空檔幾乎所有活動都會參加，所以會來很正常。旁邊支持者更喊“這是最好溝通的，最棒的“立委”。”許智傑聽了還向支持者笑回謝謝，並上車繼續趕行程。