綠委稱記者遭羈押“舒服”陳智菡：可悲

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）中天記者林宸佑涉“國安法”遭羈押禁見，同案也羈押現役及退役軍人5人。台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡19日表示，任何指控應該要有證據，台灣基進黨批評她是為討好大陸而為林宸佑發聲，看不出有任何理論基礎，為何聲援台灣民眾就被定義討好北京？民眾黨並不是聲援林宸佑，而是要求司法應公平審理。



陳智菡批評，民進黨“立委”必須要克制，綠委王義川竟然說“舒服”，一個“立委”若可以對一名記者遭到羈押，連事實都還不明確時，以評論攻擊，這才是台灣法制崩壞與可悲的地方。



中天記者林宸佑遭依涉犯“國安法”等罪，被高雄橋頭地方法院裁定羈押禁見。“國防部”17日表示，“國安局”依“國安”聯防機制，統合“國防部”與“調查局”共同調查，循線查獲含現役軍人等相關人員涉“國安法”事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。



“鉅聞天下新聞網”19日上午召開2026新竹市長選舉民調記者會，由媒體人平秀琳主持，並邀請台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、時代力量秘書長林邑軒、銘傳大學廣電系主任杜聖聰等人與談。



陳智菡說，該案目前看到非常片面的資訊是所謂的友人吸收台灣退役、現役士官兵，又將林宸佑的角色牽引進來，我們完全不曉得之間的連結是什麼，若“中華民國”是法治“國家”，遵守的是無罪推定原則，就不應利用片面的媒體報導未審先判。



陳智菡指出，民眾黨並不是聲援林宸佑，而是要求司法應公平審理，若有明確證據指出林宸佑違反“國安法”，什麼樣的程度是必須羈押禁見林宸佑？這應該要有清楚的標準，而不是在台灣的司法中，可以依照個人喜好、政黨偏好，而有不同判斷。