鄭麗文：訪陸是藍軍加分題　不應自我設限

國民黨主席鄭麗文19日接受“中午來開匯”網路專訪。（擷取自節目直播畫面） 中評社台北1月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天接受網路節目專訪，被問及黨內有人認為她訪問大陸一事，會變成民進黨的送分題。鄭麗文說，兩岸交流會是國民黨的大利多，會是加分題，國民黨不應該自我設限。如果因為民進黨亂扣帽子，國民黨就不做了，那乾脆回家睡覺好了。



至於訪美行程，鄭麗文表示，有來自美國各方的邀請，國民黨有百分百的主導權，她會去美國，但不急著去。她認為，不要用討好的心態去面對美國，也不用第一時間馬上跑去美國，否則會永遠討好不了、也討好不夠。大家沒有看到台灣獨特的戰略價值，她會一步一步證明給大家看。



鄭麗文19日接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹的專訪，黃問到，國共論壇是否如期舉行？“鄭習會”是否在安排中？以及藍營內部有人認為鄭面對2026選舉，先去訪問大陸會變成綠營的送分題？



鄭麗文認為，剛好相反，訪問大陸，促成兩岸和平交流，會是國民黨的大利多跟大加分。如果因為民進黨亂扣帽子國民黨就不做，那乾脆回家睡覺算了。國民黨做什麼都會被民進黨罵，所以不需要因民進黨而自我設限，否則就是跳入民進黨挖的坑。



鄭麗文說，就是要讓執政黨知道抹紅這招無效、沒用，像去年大罷免一樣，綠營賣“芒果乾”（“亡國感”），賣出反感來了，反效果來了，這才是新的趨勢。



鄭麗文提到，過去的國民黨都被質疑，不會主導議題，也沒有主導議題的能力，都只能跟的民進黨設定的議題走。所以現在是她在主導議題，才會引來執政黨的攻擊，也不要因此畏懼，現在是我們在主導議題。



她指出，和大陸方面的交流溝通還在進行中，但她兩岸交流很多可以討論，包括觀光、農產品，以及氣候變遷、AI等議題，這些會是交流的重點。



談到和中共中央總書記習近平的會面，鄭麗文說，她之前提過，會希望在上半年能完成，下半年就要鎖定在2026選舉上。至於相關期程是否確定？她強調“還沒有”。媒體之前曾報導她農曆年前就要去北京，這完全都在編故事。此事不可能黑箱秘密進行，一旦確定行程，她一定會對外公布，請外界不用急。



至於訪問美國的部分，鄭麗文表示，有來自美國智庫、大學和僑界各方的邀請，非常多。但她不會用討好的心態去面對美國，也不用第一時間馬上跑去美國。大家沒有看到台灣獨特的戰略價值，她會一步一步證明給大家看。所以各方邀請都在安排中，國民黨有主導權，她希望上半年會去美國訪問，但不會急著現在就要去。