勞動黨批民進黨助美掏空台灣　歷史會記住

勞動黨主席吳榮元。(中評社 資料照) 中評社台北1月19日電／台美關稅談判底定，勞動黨創日發表聲明，譴責民進黨政府助美掠奪台灣最重要的關鍵半導體產業，將造成嚴重的經濟社會發展資源大出血，民進黨賣台，歷史會記住這一天。



美台15日達成貿易協議，確立台灣對美關稅由20%降至15%，與日韓享同等待遇。台灣承諾投資美國至少5000億美元，包含2500億美元直接投資與2500億美元信用保證，主要投入半導體、人工智慧、能源等產業。美國商務部長盧特尼克受訪表示，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能移到美國。



勞動黨表示，關稅談判的結果是讓美國特朗普開心，卻是台灣人民憤怒的開始。在美國霸權威嚇的強取豪奪下，台灣是什麼也沒有得到，按美國特朗普現今的行事風格，關稅最終還是美國說了算。



勞動黨指出，根據台美關稅談判公布的主要內容，台灣在民進黨政府承諾下所簽署的“合作意向書”（MOU），及將要簽下的“台美對等貿易協定”，不僅把技術最先進的台積電等有關半導體產業與ICT（資通訊）產業供應鍵4成產能移至美國；以及企業投資2500億美元，和政府另信用保證支持2500億美元的有關投資。



對此美國商務部長聲稱“五千億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國”。與美國對日、對韓的關稅談判相比較，美國對待台灣近似帝國終期對殖民地的最後掠奪，而民進黨政府竟不知捍衛台灣利益，反成為美國意志實現的幫手，著實令人不滿，我們強烈的反對“合作意向書”及“台美對等貿易協定”。



勞動黨說，民進黨政府很清楚美國這次藉關稅談判掠奪台灣半導體產業和相關產業、金融資本和政府財政稅收等目的，其結果不僅會對現今已失衡的經濟發展模式帶來嚴重傷害，還會進一步嚴重掏空整個台灣社會未來發展有關的人、財、產業的各項基礎與要素，嚴重衝擊勞動就業環境。

