鄭麗君要挑戰蔣萬安？楊智伃：下一個吳怡農

針對鄭麗君有可能參選台北市長一職，前國民黨發言人楊智伃在臉書發文表示看法。（照：楊智伃臉書） 中評社台北1月19日電／“行政院副院長”鄭麗君率隊赴美關稅談判今返台，隨即傳出她可能成為民進黨台北市長候選人。對此，中國國民黨前發言人楊智伃痛批鄭麗君在美台關稅談判中“拿‘國家’去換掌聲”，認為她若想挑戰現任市長蔣萬安，恐成為下一個吳怡農！



壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農2020參選台北市第三選舉區（中山、北松山）“立委”，敗給蔣萬安。



楊智伃在臉書發文表示，“行政院長”卓榮泰今天一早破天荒親自接機下屬鄭麗君返台，綠營不分派系同步造神，政治意味濃厚。更傳出鄭麗君可能成為民進黨台北市長人選，準備挑戰蔣萬安。



楊智伃說，談判談成這樣，還要盲目造神，是把台灣人都當笨蛋嗎？



楊智伃指出，其他國家談的是條件、比例與風險分散；鄭麗君談的卻是，能搬的都搬、能送的先送！更荒謬的是，台灣GDP不到日本的1/5、韓國的一半，卻承諾高達 5000億美元、占GDP六成以上的對美投資。其中還包含五座台積電晶圓廠、約四成半導體產能外移，而這些甚至不包含另外高達 1.25兆元的“國防”軍購案。



楊智伃痛批，這樣的談判結果，哪裡是爭取“國家”利益？根本是拿“國家”去換掌聲、拿產業當政治表演的道具。談判失敗成這樣，綠營卻急著造神，還妄想推鄭麗君出來挑戰蔣萬安，未免也太天真。



楊智伃表示，鄭麗君的派系色彩不鮮明，現階段正好是民進黨各派系“都能接受”的人選。但也正因為她沒料、沒績效、沒具體作為，人設才會模模糊糊、毫無威脅性，反而成為派系折衷下的產物。



楊智伃說，鄭麗君空有外殼、沒有內容，讓人不禁想起當年橫空出世的吳怡農。但台北市民不是傻瓜。台美關稅談判過程中，企業與全民吃了多少苦？倒了多少工廠？虧損了多少資金？裁掉了多少勞工？這些都是血淋淋、真真切切的損失。而這些犧牲，換來的卻是，“喪權辱國”的談判結果，以及被一步步掏空的“護國神山”。



楊智伃批評，敗家女王鄭麗君，談判賠掉的是台灣的未來，如今還想拿這樣的成績，挑戰蔣萬安？我看到的，只有下一個被看破手腳、大敗特敗的吳怡農。