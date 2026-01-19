鄭麗文：賴清德卯起來賣芒果乾　用司法抓人

國民黨主席鄭麗文接受黃光芹專訪。（照片：《中午來開匯》直播） 中評社台北1月19日電（記者 張嘉文）針對中天新聞主播被稱“馬德”的林宸佑涉嫌違反“國安法”，遭檢方調查後法院裁定羈押禁見，中國國民黨主席鄭麗文今天表示，新黨台北市議員侯漢廷也曾被指為“共諜”，遭“國安法”起訴，最後無罪確定，她認為“賴政府”正無時無刻將“國安”無限上綱，營造“匪諜就在你身邊”的危機氛圍。



鄭麗文說，這一波針對就是名嘴以及新聞從業人員，但執政黨這樣無所不用其極地胡亂打壓，會造成嚴重寒蟬效應，破壞民主自由的遊戲規則。她不評論個案，但從馬德案的氛圍與方向來看，賴清德是卯起來賣芒果乾（“亡國感”），用司法抓人，想扣國民黨推動兩岸和平的帽子。



鄭麗文今天中午接受網路節目《中午來開匯》主持人黃光芹的專訪，談到檢方偵辦“共諜”案搜索並羈押中天主播、綽號“馬德”的林宸佑。



鄭麗文說，民進黨無限上綱到“國家安全”，不斷說匪諜就在身邊，過去摔了很多跤、鬧了很多笑話，讓人感受到司法打壓、寒蟬效應，馬德案的資訊很有限，她無法評論，但氛圍與方向，就是賴清德卯起來賣芒果乾，用司法抓人。



她強調，之前會多次提到2028不知道還會不會有選舉，就是現在的執政黨都會用司法對付候選人，譬如官司仍在進行中的新竹市長高虹安，也還沒有完全安全。民進黨未來只會變本加厲，反正賴清德現在是隨便大家罵，因為賴沒有別的招數，也沒有政績可談，所以就只能動司法手段恐嚇、抓人，這就是破壞民主遊戲規則，最糟糕、最卑劣手法。



鄭麗文也說，國民黨力促兩岸和平與交流，民進黨在後面虎視眈眈，之後可能沒有抓到小辮子，也會編故事扣她與國民黨帽子。今天只能扣她帽子罵她，但是有些人是直接被抓走。

